La NASA busca desplegar una Red de Telecomunicaciones de Marte y comienza a buscar aliados en el sector privado

En años donde la exploración espacial ha sido un tema de interés público y se han registrado varios avances, cada noticia parece ser más ambiciosa y eleva las expectativas.

Bajo este escenario, la llegada a Marte sigue siendo una de las ambiciones más grandes. Pero la ansiada ‘conquista’ no depende únicamente de cohetes y exploradores.

Se requiere también de una conectividad robusta que permita acortar la distancia comunicativa entre la Tierra y el ‘Planeta Rojo’.

Consciente de los requerimientos, la NASA dio un paso decisivo en esta línea y publicó una Solicitud de Propuesta, invitando a la industria privada a colaborar en la creación de la Red de Telecomunicaciones de Marte.

Esta iniciativa surge de la necesidad de contar con comunicaciones de banda ancha altamente confiables, esenciales para el reenvío de datos científicos complejos, imágenes de alta definición y flujos de información vital durante las misiones espaciales.

La infraestructura se basará en orbitadores de alto rendimiento que servirán como puentes de enlace para futuras exploraciones, ya sean de superficie, orbitales o, eventualmente, misiones tripuladas por humanos.

Colaboración público-privada

El anuncio actual no es un hecho aislado, sino el resultado de un proceso de retroalimentación activa. El documento final se sustenta en un borrador presentado el pasado 2 de abril.

Además, considera los análisis obtenidos durante una jornada industrial celebrada en el Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA en Greenbelt, Maryland.

En dicha instancia, diversos socios comerciales ofrecieron su visión sobre los objetivos estratégicos de la agencia.

La National Aeronautics Space Administration busca propuestas que no solo cubran las necesidades de las misiones operativas actuales, sino que también tengan la flexibilidad de adaptarse a las demandas del futuro.

Además, el proyecto contempla la integración de una carga útil científica, cuya selección final quedará a cargo de la Dirección de Misiones Científicas de la agencia.

Marte Ampliar

Cronograma ambicioso

El tiempo apremia para las empresas interesadas. Según los términos de la convocatoria, la industria dispone de un plazo de 30 días tras la publicación para presentar sus propuestas.

La meta establecida por la NASA es clara: la red debe estar lista para operar en el entorno marciano a más tardar en 2030.

La Red de Telecomunicaciones de Marte es una pieza clave en la arquitectura espacial evolutiva de la NASA, la cual busca extender los servicios de red de forma continua desde la Tierra y la Luna hasta Marte.

Respaldo estratégico y financiero

El proyecto se enmarca en la estrategia ‘Moon to Mars’ del Programa SCaN (Comunicaciones y Navegación Espacial) de la agencia.

Su ejecución es posible gracias a la dirección y el financiamiento otorgado por el Congreso de los Estados Unidos a través de la Ley de Reducción de Impuestos para Familias Trabajadoras (Working Families Tax Cut Act).

Con este movimiento, la NASA reafirma su intención de apoyarse en la innovación del sector privado para garantizar que, cuando el primer ser humano pise suelo marciano, la conexión con nuestro hogar sea más fuerte y nítida que nunca.