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Chilenos cambian la forma de pagar: billetera digital crece 200% (y ya conquista a usuarios adultos)

El uso de billeteras digitales dejó de ser una tendencia juvenil y ya avanza con fuerza entre personas de 35 a 54 años, impulsado por pagos más rápidos, seguros y simples en Chile.

Juan Castillo

Chilenos cambian la forma de pagar: billetera digital crece 200% (y ya conquista a usuarios adultos)

Las billeteras digitales siguen ganando espacio en el bolsillo de los chilenos. Según cifras de Transbank, las compras con pago QR, incluyendo Onepay y otras billeteras digitales de emisores, aumentaron un 200% en transacciones dentro del ecosistema Webpay entre 2022 y 2025.

El fenómeno pasó de representar un 3% del total de compras en 2022 a un 9% al cierre del año pasado. Aunque muchas veces se asocia este tipo de pago a usuarios jóvenes, los datos muestran una adopción más transversal: el 45% de los clientes de Onepay tiene entre 35 y 54 años.

Pagos más rápidos, seguros y sin billetera física

El crecimiento de estos medios de pago responde a cambios en los hábitos de consumo, especialmente desde la pandemia. Hoy, más personas prefieren alternativas rápidas, simples y sin contacto para comprar en comercios físicos y digitales.

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El gerente de la División Negocios y Productos de Transbank, Andrés Figueroa, explicó que “las billeteras digitales destacan por los importantes beneficios que ofrecen a los usuarios, especialmente por su facilidad y rapidez”.

El ejecutivo agregó que la compañía ha fortalecido su infraestructura para incorporar distintos mecanismos de pago, desde chip y tecnología contactless hasta pagos móviles mediante QR y NFC. Según dijo, el objetivo es que el proceso sea “siempre simple, cercano y confiable”.

La tendencia también aparece respaldada por proyecciones internacionales. El informe Global Payments Report 2026 estima que para 2030 el 34% de los pagos de comercio electrónico en Chile se realizará mediante billeteras digitales.

En el comercio local, la infraestructura ya avanza. El Estudio de Medios de Pago 2025, de ChilePay y la Cámara Nacional de Comercio, indica que el 28,2% de los comercios recibe estos pagos de forma habitual, con mayor presencia en restaurantes y hoteles.

El uso, además, es prácticamente paritario por género: 51,4% hombres y 48,6% mujeres. A nivel geográfico, la Región Metropolitana lidera, aunque ciudades como Concepción, Temuco y Viña del Mar también ganan terreno.

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