Incendio en Cerro 18 de Lo Barnechea afectó tres viviendas y movilizó a 14 compañías de Bomberos

Durante la mañana de este viernes se registró un incendio que afectó a tres viviendas en la comuna de Lo Barnechea, región Metropolitana.

Según información preliminar, el siniestro se originó en Cerro 18, específicamente en el sector de Camino Circunvalación Norte con Senda Seis Norte.

Debido a la magnitud del fuego, se declaró una tercera alarma de incendio , por lo que al lugar concurrieron voluntarios y carros de 14 compañías de Bomberos, según informó el Cuerpo de Bomberos de Santiago.

“No tuvimos lesionados”

El siniestro afectó a tres viviendas, y ya fue controlado por los voluntarios. El comandante Sergio Yévenes confirmó que “no tuvimos lesionados, ni civiles ni bomberos”, consignó T13.