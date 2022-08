NBA: Continúa la teleserie de Kevin Durant y los Nets

La NBA continúa con los preparativos de cara a la nueva temporada 2022-23 y durante las últimas semanas el tema principal ha sido la relación entre Kevin Durant y los Nets.

Mientras la mayoría de los equipos buscan reforzarse con nuevos jugadores y renovar a sus estrellas, en Brooklyn siguen estancados con el caso de ‘KD’.

Fue el pasado 30 de junio cuando el alero presentó su petición de traspaso a los directivos. La noticia fue un verdadero bombazo en la liga y remeció el mercado de traspasos.

Desde ese momento se han levantado muchos rumores, especulaciones y también ofertas formales que mantienen a los seguidores del básquetbol expectantes a lo que pueda pasar.

Entre los equipos que han mostrado interés por Durant destacan los Boston Celtics, quienes incluso ya habían ofertado para un acuerdo. La primera instancia fue rechazada por Brooklyn pero algunos rumores señalan que siguen en reuniones.

Los reportes más recientes, que llegan por parte del periodista Ian Begley (SNY) indican que Philadelphia 76ers se suma a la lista. Aunque esta franquicia aparece como uno de los “lugares deseados” a los que Kevin le gustaría llegar. Pero, considerando la situación financiera y las complicaciones del club, se ve muy complicado, al menos por ahora.

Por el momento no hay más información certera en torno a negociaciones con probabilidad de concretar un traspaso. Ante este escenario habría que esperar un movimiento espectacular de última hora por parte de otro equipo.

En caso de que no se llegue a ningún acuerdo y Kevin Durant no sea transferido a otra franquicia, el jugador podría afrontar un nuevo año en la NBA defendiendo a los Nets.

Hay que tener en cuenta que es una opción que parece cada vez más probable. Además, los informes especializados detallan que los neoyorquinos mantienen un precio muy elevado por el veterano de 33 años.

Esta semana se dio a conocer que el 12 veces All-Star de la NBA presentó una condición bastante estricta para seguir jugando por Brooklyn, exigiendo la salida de dos personas.

Durant le solicitó directamente a Joe Tsai, propietario de la franquicia, que despidiera al gerente general, Sean Marks y al head coach, Steve Nash.

Se trata de una solicitud importante, ante la que Tsai no cedió. Incluso, el mandamás de Brooklyn Nets utilizó su cuenta de Twitter para hacer público su respaldo al ejecutivo y el entrenador.

Our front office and coaching staff have my support. We will make decisions in the best interest of the Brooklyn Nets.

