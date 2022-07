En un nuevo capítulo de Mujeres al Deporte de ADN, la conductora Macarena Miranda conversó con Bárbara Hernández, destacada nadadora chilena dueña de diversos récords deportivos en aguas gélidas y aguas abiertas.

La “Sirena de Hielo” comentó lo que fue su última hazaña: ser la primera sudamericana en cruzar el Canal del Norte, recorriendo 34,5 kilómetros entre las costas de Irlanda y Escocia en 12 horas.

“Fue un nado bien complejo, primero porque hubo varias medusas que tienen una toxina que es bastante dolorosa. Quedé adolorida toda una noche, con inflamación y reacción alérgica”, reconoció la deportista nacional.

Hernández también detalló que “fue un nado casi sin viento, solo que cada vez hizo más frío. Cuando empezamos el nado, después de unas horas bajó la temperatura del agua, se fue el sol, comenzó a llover, salió la neblina, fue como una película de terror”.

Pese a las condiciones extremas a las que se somete la chilena, explicó que “estos desafíos están reconocidos por la Asociación Mundial de Natación en Aguas Abiertas. Es requisito nadar sin traje que tenga aislante del frío, además, no puedo tocar ni subirme al bote a descansar porque me descalifican”.

El difícil recorrido en la carrera de Bárbara Hernández

La representante nacional recalcó lo complicado que fue el inicio de su carrera enfocada en las aguas abiertas. “Tenía 16 años, en un país donde nadie me conocía, empecé a hacer aguas abiertas cuando nadie entendía que habían competencias. Hablamos del año 2000. No había ningún apoyo. Mi familia era de esfuerzo”, añadió.

“Más allá de ser algo frustrante, me permitió seguir perseverando por mis sueños, que finalmente era nadar y representar a Chile para ganarme estas oportunidades. Lo que la gente ve ahora es fruto de los últimos 27 años de mi vida”, afirmó Hernández.

Por último, la nadadora puntualizó en una de las complicaciones al no estar dentro del escenario olímpico. “El sueldo de mi entrenador no se puede cubrir con el apoyo del Ministerio del Deporte, porque nuestro deporte no es olímpico aún. Ha sido muy complejo, por eso agradezco el apoyo. Somos campeones del mundo y embajadores país, pese a no ser olímpicos”, complementó.