Bárbara Hernández es la primera latinoamericana en completar la Maratón 4 Islands, en San Francisco

La nadadora de aguas gélidas, Bárbara Hernández, logró durante la madrugada de este lunes una nueva hazaña en su carrera. Esta vez en San Francisco, donde superó la Maratón 4 Islands.

Quien ya logró la triple corona en las aguas abiertas (Canal de la Mancha, Canal de Catalina y la Maratón de Manhattan) junto con haber cruzado el Canal de Molokai el año pasado, esta vez se transformó en la primera deportista latinoamericana en completar el circuito que pasa bajo el puente Golden Gate y rodea la famosa cárcel de Alcatraz.

Para hacerlo, Bárbara Hernández completó la faena en 7 horas y 25 minutos, con un agua que llegó a bordear entre los 12 y 14 grados de temperatura, complicando a la atleta nacional. “Fue un nado muy muy frío. Pensé varias veces en salirme del agua, tiritaba todo el rato“, aseguró en sus redes sociales quien cumplió con la prueba en menos de las 8 horas requeridas.

La alegría de Bárbara Hernández

Luego de haber concretado la hazaña, la que le permite clasificar a tener la chance de recorrer el Canal del Norte, el quinto de los siete mares que espera superar en su carrera, expresó las dificultades que pasó durante la madrigada.

“Agarré coraje diciéndome que mi corazón es fuego, cuando creí que me desvanecía de respirar frío. En este nado no vi luna, ni estrellas, no sé si fluí. Pero peleé, aguanté y peleé, porque a qué viene uno al mundo si no es sortear la adversidad para construir los sueños a pulso“, comentó la también psicóloga de 36 años.