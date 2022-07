Este miércoles, Las Diablas, la selección chilena femenina de hockey césped, cayeron 3-1 ante Países Bajos, pero ya habían asegurado su lugar en los playoffs para la fase final. Francisca Tala convirtió el único gol del equipo nacional y tras el encuentro expuso una particular situación.

En la entrevista post partido, la delantera comentó que hizo una promesa con el plantel antes de enfrentar a las anfitrionas de la Copa del Mundo. “Hice una apuestas con todas las chicas. Si metía un gol contra Países Bajos, tenía que casarme con mi pareja”, manifestó la seleccionada.

Ante la confesión de Tala, el entrevistador respondió “espero que esté tan feliz como tú” y la atacante confirmó que la respuesta fue un sí, ya que su novio está en Amstelveen, Países Bajos, apoyando a su pareja y al equipo dirigido por Sergio “Cachito” Vigil.

"I made a bet with the girls that if I made a goal against the Netherlands, I had to marry my boyfriend."

"He said yes!" 💍

This interview with @chile_hockey's Francisca Tala is everything 🤣🙌 #HWC2022 pic.twitter.com/qVI0QcEhvC

