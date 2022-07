Las Diablas caen ante Países Bajos pero avanza a los playoffs del Mundial de Hockey Césped

Las Diablas, la selección femenina adulta del hockey césped de Chile, vivieron un miércoles de emociones luego de llegar a la última fecha de la fase de grupos del Mundial ya clasificada a los playoffs del torneo en Países Bajos.

Todo porque, en el primer turno, Alemania venció con un claro 3-0 sobre Irlanda que le permitió al cuadro nacional quedar como tercero del grupo A, aunque su lugar podía mejorar dependiendo de su resultado ante las anfitrionas.

Chile brindó un excelente desempeño en la primera mitad del duelo ante Países Bajos en el Mundial de Hockey Césped, pues llegaron al descanso igualadas a 1 ante las vigentes campeonas mundiales, europeas y olímpicas con el gol de Francisca Tala que permitió emparejar el tanto de Lidewij Welten con el que se pusieron en ventaja.

