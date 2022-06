NBA: Stephen Curry se coronó como el MVP de las Finales

Los Golden State Warriors son los nuevos campeones de la NBA y Stephen Curry se consagró como el MVP de las Finales tras una gran actuación en la serie.

Luego de un cruce muy parejo ante los Celtics, con partidos muy peleados, los de San Francisco lograron imponerse en el sexto juego por un global de 4 – 2.

El partido decisivo terminó con un resultado de 90 – 103 a favor de los ‘Guerreros’ y Curry fue el máximo anotador con 34 puntos. Además dio 7 asistencias y ganó 7 rebotes.

De esta manera, cerró una actuación impecable en toda la serie que le permitió convertirse nuevamente en campeón de la liga y llevar nuevamente a Golden State a lo más alto.

Check out the best of @StephenCurry30 in the 2022 #NBAFinals to see the plays that earned him the 2022 Bill Russell Trophy as Finals MVP!

🏆 31.2 PPG | 6 RPG | 5 APG pic.twitter.com/baNC3x67Rj

— NBA (@NBA) June 17, 2022