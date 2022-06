La pasada noche de lunes se disputó el quinto juego de las Finales NBA, con un alto nivel, sin embargo Setephen Curry no tuvo un buen desempeño y cortó la increíble racha de triples.

Los Warriors se quedaron con la victoria por 104 – 94 ante los Celtics y pasaron arriba 3 – 2 en la serie, dando un paso fundamental en búsqueda del campeonato.

Si bien esa es la imagen principal del juego 5, no es la única. Ya que hay otra muy llamativa y es totalmente opuesta. El ‘Chef’ no brilló y terminó el partido con 16 puntos, 8 asistencias y 3 rebotes.

Además, no pudo concretar su especialidad, ya que esas anotaciones provienen de tiros de campo y lanzamientos libres. No pudo anotar ningún triple.

Curry intentó 9 veces desde el perímetro sin tener éxito. Hace 233 partidos que no terminaba con cero triples. Para esto hay que remontarse al 2018.

En esa ocasión, se enfrentaba a Milwaukee Bucks, cerrando con apenas 10 puntos y 0/4 en lanzamientos del exterior. Desde el 2013, solamente ha ocurrido siete veces.

De manera más detallada, en playoffs, las estadísticas indican que llevaba 132 partidos anotando al menos un triple.

Si bien el final de la racha llama la atención, no preocupa de sobremanera a Stephen Curry, quien viene siendo el máximo anotador de las Finales NBA 2021-22.

Posterior al encuentro, la estrella de los Warriors habló de su actuación y aseguró que hay molestia, pero apunta a otras formas de incidir en el juego.

“Por supuesto, me molesta como tirador. Quieres tener impacto en el partido de esa manera. Pero afortunadamente no es lo único que puedes hacer en la pista“, señaló.

También destacó el contexto en el que ocurrió esto, con Golden State ganando un duelo clave y a un triunfo de coronarse nuevamente campeón de la liga.

“No creo que nunca haya estado más feliz después de una noche de cero triples. Ves el contexto del partido e intentas impactar en el juego de otras formas”.

“Te centras en esos cuatro muchachos que dieron un paso al frente ofensivamente de manera significativa para ayudarnos a ganar”, agregó.

there he goes pic.twitter.com/m3NsRZfj8K

— Golden State Warriors (@warriors) June 14, 2022