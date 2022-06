Joaquín Niemann sufre en las banderas finales en su debut en el US Open

Este jueves, el golfista Joaquín Niemann arrancó su participación en el US Open, el tercer Major de la temporada del PGA Tour. El chileno tuvo un destacado arranque en The Country Club de Brookline y se mantuvo entre los primeros puestos durante gran parte de su actuación en la primera ronda.

Sin embargo, tres bogeys en las últimas cuatro banderas empañaron su desempeño y le significaron un brusco descenso en la clasificación.

El talagantino comenzó la jornada con un bogey en el primer hoyo. De todos modos, Niemann logró descontar un golpe en la sexta bandera y pudo limpiar su tarjeta.

En el hoyo 8, el chileno sorprendió a los presentes con un gran tiro y solo necesitó un golpe más para completar un águila y escalar al top 3 de clasificación.

Cuando el golfista de 23 años debía sellar su gran arranque en el Abierto de Estados Unidos sufrió con sus tiros de salida y descendió en la tabla de ubicaciones. Joaquín Niemann realizó bogeys en las banderas 15, 17 y 18, con lo que al momento de finalizar su participación se posicionaba en el lugar 42, con +1 en su tarjeta.

En tanto, Mito Pereira aún debe realizar su estreno en la primera ronda del US Open, que se disputará entre este jueves 16 de junio y el domingo 19. El campeón defensor del certamen es el español Jon Rahm.

