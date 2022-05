Guillermo “Mito” Pereira rozó la gloria en el PGA Championship. El golfista chileno disputó el último hoyo del campeonato con un golpe de ventaja, pero cuando tuvo que definir hizo doble bogey y terminó en el tercer lugar del prestigioso certamen.

Cuando han pasado varios días de aquel acontecimiento, el golfista nacional habló con La Tercera sobre sus sensaciones con las que quedó tras no haber podido levantar el trofeo de uno de los cuatro majors de la temporada.

“Estoy contento de haber podido tener ese resultado, obviamente no es el final que esperaba pero lo trato de tomar de forma positiva, que es saber que puedo ganar un major y que estuve peleando algo muy grande.

Respecto a qué siente al haber ingresado rápidamente al top 50, indicó que “era una de las metas del año y obviamente es algo increíble haberlo logrado. Estoy feliz de estar en esta posición. Sin dudas, quiero seguir haciéndolo lo mejor posible”.

Consultado sobre qué fue lo que ocurrió en ese tiro del hoyo 18, Mito sostuvo: “No te podría decir exactamente qué fue, pero obviamente un mal swing, en un momento no indicado. Era un tiro de salida que era difícil, era la primera vez que estaba en esa situación, creo que todo eso va sumando. Igual debo decir que he pegado tiros así mil veces y mucha gente pega tiros así un millón de veces, entonces no va a ser la última vez. No creo que haya algo clave, sino que es algo que puede pasar en un minuto”.

En esa misma línea, añadió: “La estrategia era la indicada, quería hacer par para ganar directamente y no ir al playoff. Creo que seguiría pegando el mismo palo, creo que haría el mismo tiro, que es un tiro que pego bien bajo, con un poco de efecto de izquierda a derecha. Mirando hacía atrás quizás me hubiese tomado un poco más de tiempo, pero no lo sé. Con el diario del lunes es más fácil hablar, pero obviamente estaré mejor preparado para la próxima vez”.

Sobre qué le dijo Joaquín Niemann apenas terminó el torneo, contó que “en ese mismo minuto es difícil decir algo aparte de ‘bien jugado, mala suerte en el último’, porque no hay mucho que alguien pueda decir para sacarte de esa situación. No queda más que apoyar a la otra persona y hacerle saber que fue un buen campeonato. Hablamos después por Whatsapp y me decía ‘saliste tercero en un major, es algo increíble’.