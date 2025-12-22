Informe del Consejo Fiscal Autónomo amenaza la viabilidad del FES: ¿Qué pasará con la condonación del CAE?

Un complejo escenario enfrenta la tramitación del proyecto que pone fin al CAE y crea el nuevo Financiamiento de la Educación Superior (FES). Un informe técnico encargado por el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) ha concluido que los recursos que el Estado desembolse para este sistema no pueden ser considerados contablemente como un “activo financiero”, una definición técnica que tiene profundas implicancias políticas y presupuestarias.

El estudio, elaborado por Héctor Hernández, execonomista senior del Fondo Monetario Internacional (FMI), desestima la tesis de la Dirección de Presupuestos (Dipres), que buscaba registrar estos dineros “bajo la línea” (como una inversión recuperable) para no afectar el balance estructural.

¿Por qué no es un activo?

El nudo del problema radica en la naturaleza del cobro. A diferencia de un crédito tradicional donde se debe un monto fijo y conocido, en el FES los beneficiarios retribuirán un porcentaje de sus ingresos futuros (contingente a la renta) por un tiempo determinado, tras lo cual la deuda se extingue, se haya pagado o no el total de lo prestado.

El informe es claro: “El diseño de la forma de repago del FES no logra constituir un derecho financiero efectivo”. Al no existir certeza de cuánto dinero volverá a las arcas fiscales —dado que depende de si el profesional tiene trabajo y cuánto gana—, el Estado no tiene un “derecho adquirido” real al momento de entregar el beneficio, informa La Tercera.

El impacto: Más déficit, menos holgura

Si el FES no es un activo, los miles de millones de dólares que el Estado inyecte al sistema deberán contabilizarse como gasto público directo (“sobre la línea”).

Esto tiene un efecto dominó inmediato:

Aumento del Déficit: Los desembolsos impactarán directamente el balance fiscal, aumentando el déficit en los primeros años de implementación, que ya se proyectaba en cifras cercanas al 0,09% del PIB. Riesgo de Sostenibilidad: El CFA advierte que el sistema podría ser deficitario a largo plazo. Si los salarios de los futuros profesionales son más bajos de lo proyectado o si la recaudación es ineficiente, el Fisco no recuperará lo gastado, transformando el FES en un subsidio permanente encubierto.

¿Qué pasará con la condonación del CAE?

El “Plan de Reorganización y Condonación de Deudas Educativas” (el fin del CAE) es inseparable del FES en el actual proyecto de ley. Este revés técnico pone presión adicional al Ejecutivo para:

Sincerar el gasto: Reconocer que la reforma implicará un mayor esfuerzo fiscal que el anunciado inicialmente.

Modificar el diseño: Podrían verse obligados a endurecer las condiciones de copago o buscar nuevas fuentes de financiamiento para asegurar que el sistema no desequilibre las finanzas públicas.

El proyecto, que ya fue aprobado en general por la Cámara de Diputados en agosto de 2025, se encuentra actualmente en la Comisión de Educación del Senado, donde este informe técnico promete ser un punto crítico en el debate legislativo de las próximas semanas.