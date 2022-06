Finales NBA: los Warriors están a un paso de conseguir un nuevo título

La noche de este jueves 16 de junio se disputará el sexto juego de las Finales NBA entre los Warriors y los Celtics con la posibilidad de definir al campeón.

Tras una serie bastante pareja y muy disputada, Golden State logró tomar ventaja en el global en el quinto partido. Ahora cuentan con la doble opción de conseguir un nuevo título.

En caso de quedarse con la victoria esta noche, se consagran como campeones. Si no pueden superar a los Celtics, todo se definirá en el juego 7 que se jugaría en el Chase Center.

Bajo este escenario, los ‘Guerreros’ tienen el favoritismo. Están a un triunfo de seguir incrementando su historia y potenciar una de las generaciones más importantes.

La franquicia de San Francisco cuenta con seis títulos, el último de ellos obtenido en el 2018. Lo que más destaca es que la mitad fueron obtenidos por la misma base de jugadores.

Se trata de Stephen Curry, Klay Thompson y Draymond Green. Este ‘Big Three’ se conformó en unas cuantas temporadas, buscando dar con un equipo sólido que encontrara el equilibrio.

Curry comenzó su historia en la NBA con los Warriors en 2009-10, ya para el 2011 llegó Thompson y posteriormente, en 2012, apareció Green.

Una vez que lograron entenderse de buena manera en la cancha y consolidar su estilo de básquetbol, comenzaron a llegar mejores resultados.

Esto se vio potenciado con la llegada de Steve Kerr como entrenador de Golden State en la temporada 2014-15. Otro acierto de los directivos que se vio reflejado en la cancha.

El año 2015 los Warriors vuelven a las Finales de la NBA y, exactamente hace 8 años, un 16 de junio, esta dinastía comenzó a escribir su historia.

Para esa oportunidad, los ‘Guerreros’ ganaron su cuarto campeonato en la historia, el primero en esta era. Posteriormente consiguieron anillos en 2017 y 2018. Además, han disputado seis finales en los últimos ocho años.

Kerr, a la cabeza de los Warriors, tiene la clara intención de salir con todo a ganar y quedarse con el campeonato en el sexto juego a disputarse en Boston.

La idea es aprovechar el impulso del último triunfo que fue bastante importante y significativo en cuanto a lo anímico. Sin embargo, los Celtics no pondrán las cosas fáciles.

Los ‘Celtas’ serán locales y querrán dar una gran actuación en el TD Garden. Ime Udoka incentiva a los suyos para igualar la llave en búsqueda del juego 7 y conseguir la opción de pelear por el título. Por otra parte, de no conseguir el campeonato en San Francisco, evitarían que el rival celebre ante su gente.

Hay que tener en cuenta que a lo largo de las Finales los Warriors no habían estado nunca por arriba en el global. Fue Boston quien lideró siempre.

Los resultados de los juegos:

El sexto partido se disputará este jueves 16 de junio a las 21:00 horas.

