Finales NBA: los Warriors derrotaron a los Celtics y lideran la serie

Las emocionantes Finales de la NBA continúan en desarrollo y en la pasada noche de lunes los Warriors derrotaron a los Celtics en un importante partido.

El quinto juego de la serie se disputó en el Chase Center y Golden State pudo imponerse como local por un marcador de 104 – 94. Con este resultado, los de San Francisco pasan arriba en la serie por 3 – 2.

Los dirigidos por Steve Kerr tuvieron un arranque explosivo y terminaron el primer parcial por 27-16, aunque para el segundo cuarto se acortaron diferencias con un 24-23. Variando la tónica de otros duelos, Boston se impuso al regreso del descanso por 24-35, pero en el último cuarto se definió todo a favor de ‘GSW’ con un 29-20.

Si bien Jayson Tatum fue el máximo anotador de la noche con 27 puntos, no fue suficiente para darle la victoria a su equipo. Por su parte, Andrew Wiggins lideró a los suyos con 26 tantos, 13 rebotes y 2 asistencias.

Andrew Wiggins' Q4 throwdown put an exclamation point on the @warriors win and is our move of the night! #SpiritOfTheNBA pic.twitter.com/uTgerecxOc

— NBA (@NBA) June 14, 2022