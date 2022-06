Cartelera NBA: el sexto juego de las Finales entre los Celtics y los Warriors

Las apasionantes Finales de la NBA continúan en desarrollo y la cartelera de esta noche nos ofrece un partido decisivo entre los Warriors y los Celtics.

Se trata del sexto juego de una serie que lidera Golden State por 3 – 2. Esta ventaja que obtuvieron el pasado lunes hoy les otorga la doble posibilidad de salir campeones.

En caso de que los ‘Guerreros‘ triunfen esta noche, se quedarían con el título. Pero si gana Boston, todo se definiría en el juego 7.

Ambos equipos saben que no hay margen de error y las equivocaciones podrían costar muy caro, sobre todo para los ‘Celtas’, quienes esperan dar una buena actuación como locales.

En el quinto juego de la serie se vivió un duelo de mucha intensidad. El global estaba parejo y el resultado significaba mucho de cara a las definiciones.

Para hoy se espera un nivel similar de partido, muy peleado y mostrando la paridad entre los equipos. Golden State saldrá con todo en búsqueda de la victoria, pero Boston quiere estirar la llave.

Ya está claro que Steve Kerr quiere cerrar todo y coronarse esta noche, evitando un séptimo juego. Sin embargo, Ime Udoka liderará a los suyos en nombre de ese ‘Orgullo verde’ pala disputar el campeonato en San Francisco y evitar que celebren en su casa.

Hay que recordar que el partido se jugará en el TD Garden. En caso de que gane Boston, el duelo 7 se disputará el domingo en el Chase Center.

Están todos los componentes para que la cartelera de esta noche nos regale un gran cruce de Finales NBA entre los Celtics y los Warriors.

Horario:

The Warriors look to close out the series as the Celtics look to force Game 7!

Game 6: Warriors (3-2) Celtics

🏀 Thu. 9:00pm/et on ABC#NBAFinals presented by @YouTubeTV 🏆 pic.twitter.com/Iox2B6VwpJ

— NBA (@NBA) June 14, 2022