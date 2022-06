Arnau Sarrà, seleccionado chileno de bowling: “Teníamos esperanzas de dejar un legado para que este deporte siga existiendo en Chile”

La polémica por el hecho que el bowling se desarrollará en un mall para los Juegos Panamericanos Santiago 2023 sigue creciendo y los propios deportistas alzan la voz para quejarse ante esta determinación, tal como evidenció el seleccionado nacional de la especialidad, Arnau Sarrà.

“Estamos todos muy desilusionados, teníamos esperanzas de que el bowling pudiera tener una infraestructura especial y dejar un legado para tener esperanzas de que este deporte siga existiendo a lo largo de los años. Como vamos, para el 2026 no existirá el bowling en Chile”, explicó en conversación con el Ciudadano ADN.

“En las condiciones que tenemos, a nivel deportivo no existe, empeoran año tras año. Hemos puesto plata muchas veces para comprar repuestos de la pista que no es nuestra. Se invierte en cada torneo que se organiza, el resto es una mantención “por encimita”. Ellos ganan con el bowling recreativo, no les interesa el deporte (…) Cuesta integrar a gente a un deporte en el que tienes que lidiar con una frustración constante, fundamentalmente por la infraestructura”, lamentó Arnau Sarrà, que profundizó en las complicaciones de entrenar a nivel profesional en un mall.

“Me ha tocado entrenar con niños que se cruzan, con cumpleaños, o nos cancelan los entrenamientos porque reservan el lugar, se suben arriba de las mesas. Entrenamos en nuestras casas durante la pandemia porque no teníamos el lugar para entrenar”, señaló el seleccionado nacional de bowling.

Arnau Sarrà y la infraestructura para Santiago 2023

Ante la opción de que el centro Patricio Mekis, en la capital de la Sexta Región, haya sido una chance para albergar la disciplina en los Juegos Panamericanos, el deportista recalcó a los problemas que representa el mall para ellos.

“Lo ideal sería tenerlo en Santiago para hacer torneos, pero Rancagua sigue siendo una mejor opción. Es mejor que hacerlo en el Mall Plaza Vespucio. Entrenamos todo el año ahí. No podemos tener entrenamientos continuos o de buena manera, menos da para un evento internacional. Tampoco alcanzó para hacer un torneo nacional, parece ilógico que desde Santiago 2023 lo tengan considerado. Si uno realiza las mediciones topográficas de las pistas, yo creo que no las cumple. Se están quedando con las condiciones en los que se hicieron ahí los Odesur”, apuntó junto con cuestionar lo apuntado por Neven Ilic, presidente de Panam Sports, que en ADN TOP KIA aseguró que se debía invertir cerca de 500 millones de pesos para acondicionar un lugar.

“Se habla mucho de una inversión grande, pero la Federación Internacional de Bowling nos regala 16 pistas de última generación y sólo hay que poner un galpón. Parece raro que esto suceda así. Entiendo que el costo de la remodelación es menor y el ahorro con las pistas implica millones de dólares” explicó y puso de ejemplo a otro país sudamericano.

“Estamos a años luz en las condiciones. Perú logró tener un centro de entrenamiento gracias a los Panamericanos y hoy están entre las potencias del bowling. Ese trabajo sólo se puede hacer con un recinto que permita hacer entrenamiento de la manera correcta”, cerró.