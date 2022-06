El presidente de Panam Sports, Neven Ilic, conversó con ADN TOP KIA respecto al estado de avance de los Juegos Panamericanos Santiago 2023 y afrontó la polémica en torno al hecho que el bowling tendrá a un mall como sede.

“Asumo que esto va a ser difícil hasta que terminen los Juegos, no existe el trabajo simple en un evento tan grande, que contempla tantos aspectos. De todas formas, esta es la parte fácil. La parte difícil es cuando parten los Juegos y todo lo que hemos planificado funcione, donde tenemos que demostrar que hacemos las cosas bien. Me preocupa más lo que ocurra en los 20 días de Santiago 2023 que en el proceso. La operatividad se puede arreglar, pero sin infraestructura no hay muchas soluciones. En la parte operativa estamos bien, con mucho trabajo, pero es un gran equipo”, partió diciendo en torno a la situación de infraestructura.

En cuanto al tema del bowling, Neven Ilic fue enfático. “La Federación Internacional exige una cantidad y calidad de las pistas. En Santiago, aunque parezca poco creíble, el único lugar que tiene 12 pistas es Happyland. La única opción en Santiago era ahí y evaluamos que cumple con los requerimientos”, apuntó junto con responder a las críticas de la Federación de Bowling de Chile ante la determinación.

“Nace licitamente la idea de querer tener un recinto propio, pero ni siquiera teníamos la propuesta desde Santiago. En Rancagua les ofrecieron un lugar y según las evaluaciones de Santiago 2023 había que invertir cerca de 500 millones de pesos para dejarlo acorde a una competencia internacional y no estaban dispuesto a eso. Si hay un recinto deportivo, usemolso. Los presupuestos son finitos, no puedo pedir que se construya algo nuevo para todos los deportes. Si hay, ocupemoslo. Si no hay, construyamos. Si sobra, hagamos más”, explicó.

Neven Ilic y otras obras de infraestructura de Santiago 2023

Respecto al traslado de sedes a comunas fuera de la capital, explicitó el espíritu con que busca trabajar Panam Sports. “Vamos a ser muy flexibles a adaptar nuestros requerimientos a la realidad deportiva y económica del país porque nos interesa que se haga. Lo mismo pasa con los Odesur de Asunción. Si no hay agua en Curauma, no hay mucho que discutir y la segunda opción era San Pedro de la Paz. Si recuperáramos el nivel de Curauma, volveríamos sin duda pero hoy no hay cómo“, planteó junto con destacar otros avances.

“La Villa Panamericana es un proyectazo, está en buen pie. Vamos a llegar justo, pero vamos a llegar. Respecto al resto, el desafío hoy es partir ya, como la piscina, el Centro de Deportes Colectivos, el tenis. Son proyectos simples de construir”, señaló junto con aclarar la situación del Centro Acuático del Estadio Nacional.

“Cuando se construyó para Santiago 2014, se dimensionó para Juegos Sudamericanos e iba a quedar chico si uno quería seguir soñando. Llegó el dia del sueño, los Juegos Panamericanos, y el recinto no cumple en términos de aforo y distanciamiento, más el cambio en los reglamentos internacionales. Hay que empezar a romper todo. Hay una piscina que sí cumple y lo más fácil hoy es techarla con los requerimientos. En el camino nos demoramos mucho tiempo en definir el proyecto y el tiempo se hizo más largo, pero si partimos cuando tenemos que partir vamos a quedar con un Centro Acuático para el resto de la vida“, cerró.