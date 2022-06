Las Finales de la NBA continúan con su apasionante desarrollo y para este lunes la cartelera nos ofrece un nuevo partido entre los Celtics y los Warriors.

Se trata del quinto juego en de una llave que ha estado muy pareja, con triunfos de ambos equipos y que no logran sacarse mayor ventaja en el global.

De momento, la serie está igualada 2 – 2. A pesar de paridad, Boston ha sido quien lleva el ritmo de los duelos, mientras que Golden State nunca ha estado arriba.

El partido de esta noche se disputará nuevamente en el Chase Center luego de pasar por el TD Garden. Hasta ahora ambas franquicias tienen una victoria como local y otra como visitante.

Hay que recordar que el primer golpe de la serie lo dieron los Celtics y fue precisamente como forasteros, ganando por 108 – 120, luego vino la respuesta de ‘GSW’ empatando todo con la contundente victoria 107 – 88. Para el tercer juego se registró otra victoria de Boston por 116 – 100, esa vez como local.

Tras el cuarto juego, disputado el viernes 10 de junio en Massachusetts, los Warriors se quedaron con una victoria por 97 – 107, emparejando el global y poniéndolos en buena posición de cara a un duelo como local.

Ahora San Francisco albergará un nuevo cruce de este disputado emparejamiento. Ambas franquicias tienen argumentos para quedarse con el título y cada partido es clave para sus pretensiones.

La cartelera de esta noche nos ofrece un juego 5 entre los Warriors y los Celtics que podría marcar la diferencia para lo que viene en las Finales de la NBA.

Horario:

First to 4 Wins.

The series shifts back to The Bay all tied up!

Game 5: @celtics (2-2) @warriors

🏀 Mon. 9:00pm/et on ABC #NBAFinals presented by @YouTubeTV 🏆 pic.twitter.com/5HaoU10CMO

— NBA (@NBA) June 11, 2022