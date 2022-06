En una nueva y apasionante jornada de las Finales NBA, los Warriors derrotaron a los Celtics con una destacada actuación de Andrew Wiggins.

Golden State logró imponerse en el quinto juego y pasó arriba en la serie por 3 – 2, siendo la primera vez que lidera el emparejamiento ante Boston.

Con un marcador final de 104 – 94, los dirigidos por Steve Kerr consiguieron una importante victoria en el Chase Center, quedando a un partido de consagrarse como nuevos campeones de la liga.

Esta vez el equipo fue liderado por Wiggins, quien sobresalió anotando 26 puntos, ganando 13 rebotes y dando 2 asistencias. Demostró un gran nivel que llamó la atención y hace crecer la ilusión en San Francisco.

El quinto juego de la llave no decepcionó y tuvo muchas emociones, siendo muy físico, intenso y bastante parejo. Los equipos llegaban igualados y sabían que se trataba de un duelo clave.

Si bien hubo un buen espectáculo a nivel deportivo, con gran básquetbol sobre el pabellón del Chase Center, se presentaron ciertas sorpresas.

Un bajo rendimiento de Stephen Curry no pasó desapercibido, quien terminó con 16 puntos, 8 asistencias y 3 rebotes, muy por debajo de lo que venía mostrando. Pero sin duda lo que más llamó la atención fue su 0/9 en triples.

Sin embargo, ahí apareció Andrew Wiggins. Aunque era el nombre que menos se esperaba, el alero respondió ante la presión y se convirtió en la figura.

Andrew Wiggins powered the @warriors to their Game 5 victory!

🔥 26 PTS (52% FGP)

🔥 13 REB

🔥 2 STL

🔥 #DubNation takes a 3-2 series lead #NBAFinals presented by @YouTubeTV pic.twitter.com/HUKZugxeCE

— NBA (@NBA) June 14, 2022