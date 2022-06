La pasada noche de viernes, en una nueva y apasionante jornada de las Finales NBA, los Warriors derrotaron a los Celtics con una gran actuación de Stephen Curry.

Se trataba del cuarto juego de la serie y Golden State logró quedarse con la victoria en calidad de visitante, emparejando la serie 2 – 2. Ahora la llave continúa estirándose en búsqueda de un nuevo campeón de la liga.

El desarrollo del partido fue bastante parejo y para la segunda mitad los ‘Guerreros’ sacaron la ventaja necesaria para imponerse con un definitivo 97 – 107.

Stephen resultó ser clave para este triunfo, anotando 43 puntos, dando 4 asistencias y ganando 10 rebotes, todo en 41 minutos de juego. Además tuvo un 53.8% en tiros de campo.

Stephen Curry put on a masterpiece of a performance last night 👏 pic.twitter.com/NTAHqhkSOp

El ‘Chef’ ha sido fundamental a lo largo de este emparejamiento ante los Celtics, consagrándose como el máximo anotador de los cuatro partidos disputados hasta la fecha.

Su capacidad ofensiva lo alza como un pieza fundamental en el equipo bajo las estrategias de Steve Kerr y cuando se necesita agresividad en la canasta rival, siempre responde.

Para esto, Stephen cuenta con un ingrediente que siempre resulta darle sazón su juego y cada enfrentamiento. Se trata de los triples. En esta ocasión se requería este tipo de lanzamientos para ir sacando ventaja en el marcador y no decepcionó.

En detalle, anotó 7 de sus 14 intentos (50%), suficiente para marcar la diferencia. Como digno portador del título ‘Rey del Triple’, gran parte de estos lanzamientos a distancia fueron de gran calidad, con mucha espectacularidad que silenciaron el TD Garden.

Para estas Finales NBA 2021-22 Stephen Curry ya demostró su calidad. A pesar de que el equipo no ha logrado estar arriba en el global y queda camino por delante, su actuación ha sido destacable.

De momento, acumula 137 puntos con un promedio de 34,3. También presenta una media de 6,3 rebotes, 3,8 asistencias y 2 robos. En cuanto a los porcentajes, lleva un 50% en tiros de campo, 49% en triples y 86% en tiros libres. Todo en 148 minutos disputados.

No hay duda de que el base de 34 años ya tiene más de una página escrita en la historia de Golden State, pero sigue poniendo su nombre en lo más alto de la franquicia.

Esta vez se convirtió en el tercer jugador en registrar más de 40 puntos y más de 10 rebotes en un juego de Finales. Se unió a Kevin Durant (43pts/13reb) y Rick Barry (55pts/12reb), quienes lo hicieron en 2018 y 1967 respectivamente.

Ahora, el ‘Steph’ lidera a una nueva generación de ‘Guerreros’ que va en búsqueda del anillo de campeones y conseguir el séptimo título de la franquicia.

Stephen Curry ERUPTED for 43 points to power the @warriors to the Game 4 victory and tie the #NBAFinals at 2-2! #DubNation

Stephen Curry: 43 PTS, 10 REB, 7 3PM

Andrew Wiggins: 17 PTS, 16 REB

Klay Thompson: 18 PTS, 4 3PM

💎 Game 5: Mon. 9pm/et on ABC 💎 pic.twitter.com/OJEB6pJfBu

