En una nueva jornada de las apasionantes Finales de la NBA, Jaylen Brown destacó y fue clave para que los Celtics se quedaran con la victoria ante los Warriors.

Boston recibió a Golden State en el TD Garden para el tercer juego de la serie y los dirigidos por Ime Udoka lograron imponerse como dueños de casa.

El marcador final del partido fue de 116 – 100 con un desarrollo mayoritariamente favorable a los de Massachusetts. Fue solamente el tercer cuarto, una vez más, el que cerraron por debajo (25-33).

Dentro del desglose, en los primeros 12 minutos los ‘Celtas’ lograron obtener una ventaja considerable (33-22). Lo mismo para la parte final del último tiempo (23-11).

Brown tuvo una gran noche y aportó con 27 puntos, siendo el máximo anotador de su equipo. También dio 5 asistencias y ganó 7 rebotes.

Jaylen Brown got off to a 🔥 start dropping 22 first-half points on his way to 27 points and the @celtics Game 3 victory!@FCHWPO: 27 PTS, 9 REB, 5 AST, 4 3PM pic.twitter.com/5H9iDlPNYf

— NBA (@NBA) June 9, 2022