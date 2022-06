Finales NBA: los Celtics vencieron a los Warriors y se ponen arriba en la serie

La NBA continúa con el apasionante desarrollo de sus Finales y la pasa noche de miércoles se disputó el tercer juego que terminó con una victoria de los Celtics sobre los Warriors.

Los dirigidos por Ime Udoka lograron sacar adelante el partido con una ventaja de 16 puntos. Si bien tuvieron un dominio durante casi todo el encuentro, cayeron únicamente en el parcial del tercer cuarto (33-22; 35-34; 25-33; 23-11).

En detalle, el primer y último cuarto fueron los decisivos para que el marcador final reflejara el 116 – 100 definitivo que les dio el triunfo.

Jaylen Brown lideró al equipo con 27 puntos, 5 asistencias y 9 rebotes, seguido de Jayson Tatum, quien siempre resulta un aporte y esta vez lo hizo con 26 tantos, 9 asistencias y 6 rebotes.

