Neven Ilic confirma cambios de sede para algunas disciplinas en los Panamericanos Santiago 2023

El presidente de Panam Sports, Neven Ilic, hizo un balance en torno a las últimas conversaciones desarrolladas en nuestra capital de cara al desarrollo de los próximos Juegos Panamericanos Santiago 2023.

Al respecto, destacó los avances en la reunión presencial de la Comisión de Seguimiento. “Tuvimos dos días de trabajo muy duro, se fueron extendiendo las conversaciones para aconsejar. El equipo de Panam Sports tiene mucha experiencia, hemos pasado por esto muchas veces, ocurrió lo mismo en Lima. Somos capaces de orientar de la mejor manera a Santiago 2023″, explicó.

Al margen de aquello, Neven Ilic ratificó cambios de sede que serán anunciados a mediados de mes de manera formal por la Corporación Santiago 2023, pero de los cuales adelantó algunos elementos importantes. “El surf se va a Pichilemu por petición de los surfistas chilenos y el remo a San Pedro de la Paz por los problemas hídricos que tenemos en Curauma. El rugby es en La Pintana”, comentó, junto con profundizar en una modificación clave en torno al rol del Estadio Nacional en los Juegos Panamericanos.

“El atletismo será en el recinto principal, los Parapanamericanos en el Mario Recordón, debiera iniciar sus obras en los próximos 30 a 60 días. Se va a cambiar la pista por una de nivel olímpico y que va a durar muchos años. El atletismo chileno se merece una pista de gran nivel en el mejor recinto deportivo”, aseguró el mandamás de Panam Sports.

Neven Ilic y los plazos de trabajo en Santiago 2023

El ex presidente del Comité Olímpico de Chile se refirió al “fuego cruzado” entre la administración de Sebastián Piñera y el actual gobierno en torno a los niveles de retraso en algunas obras, para lo cual entregó calma.

“Los avances desde el punto de vista operativo están bien, hay que sacar licitaciones internacionales importantes de acá a 30 o 60 días. La Villa Panamericana es un proyecto precioso, está muy bien. Respecto a las instalaciones deportivas, yo no hablaría de atrasos. Si partimos dentro de los próximos 60 días, no hay ninguna duda de que vamos a llegar bien. Esperemos que las instituciones colaboren con los permisos. Lo importante es partir y no me cabe duda que vamos a llegar en tiempo y forma, con unos recintos espectaculares“, recalcó, junto con valorar la mención realizada por el Presidente Boric en la Cuenta Pública.

“El gobierno del Presidente Boric ha tomado esto con mucha seriedad, me encanta que se haya tomado tiempo en la Cuenta Pública para hablar de Santiago 2023. Que haya hablado de atrasos da cuenta de que todas las luces están prendidas y las organizaciones del Estado están pendiente”, cerró.