Los cambios de sede y del uso del Estadio Nacional para Santiago 2023

La organización de los Juegos Panamericanos Santiago 2023 afina detalles en torno a la infraestructura y sedes que tendrá el evento programado para octubre del próximo año, con el Estadio Nacional como eje central.

Todas las labores en el recinto ñuñoíno, hasta ahora, se habían concentrado en una serie de cambios al Parque Deportivo, sin afectar directamente al coliseo, que en el plan original no tenía contemplado albergar ninguna competencia.

Sin embargo, según informa La Tercera, finalmente la cancha principal del Estadio Nacional sí será parte de las actividades de Santiago 2023 pues allí se disputará el atletismo, pese a que el centro Mario Recordón era el escogido para dichas pruebas.

El medio antes citado puntualiza que una marca deportiva comprometió la donación de una pista de última generación para el recinto principal, situación que sería anunciada el próximo 7 de junio, cuando estemos a 500 días del arranque de los Juegos Panamericanos.

Los cambios que deberá tener el coliseo para la instalación de esta pista podrían generar nuevos contratiempos en los plazos de entrega para que el Estadio Nacional pueda ser usado por Universidad de Chile y Universidad Católica, además de una serie de conciertos masivos como los de Bud Bunny o Pearl Jam.

Otros cambios de sede en Santiago 2023

También habría modificaciones al plan original en relación a otras disciplinas, como el surf. Originalmente se disputaría en Reñaca, pero las gestiones están avanzadas para que Pichilemu sea el lugar definitivo.

“Hace un año venimos pidiendo que el surf se desarrolle en nuestra comuna. Tenemos la infraestructura adecuada. Se nos dijo que por la distancia de la sub sede no podía ser y que por eso se eligió a Reñaca. Sin embargo, nosotros tenemos olas los 365 días del año y allá, si está nublado, no hay olas“, comentó Jorge Urzúa, vocero del movimiento “Pichilemu con todo”, en conversación con ADN TOP KIA.

El rugby también tendría otra sede, pues de San Carlos de Apoquindo se iría al Municipal de La Pintana, que ya ha albergado duelos de los Cóndores. Además, la mega sequía que afecta a Curauma llevaría a que San Pedro de la Paz surja como opción para la disputa del remo.