Las esperadas Finales de la NBA en esta edición 2021-22 están cada vez más cerca y los Warriors ya se preparan para ir en búsqueda de un nuevo título.

Tras la eliminación de los Milwauke Bucks (últimos campeones) a manos de los Celtics, la National Basketball Association tendrá un nuevo monarca. Bajo este escenario, Golden State se asoma un candidato con armas para consagrarse.

A lo largo de la temporada regular, el equipo dirigido por Steve Kerr mantuvo un nivel de juego estable. Para la recta final, coincidiendo con una lesión de Stephen Curry, bajó un puesto y terminó clasificando a playoffs en el tercer lugar de la Conferencia Oeste con un registro de 53-29.

En la postemporada, superaron a equipos que venían al alza y con nombres revelación. En primera instancia eliminaron a los Nuggets por 4 – 1; Para la segunda llave se enfrentaron a los Grizzlies, superándolos por 4 – 2; Finalmente, se coronaron campeones del Oeste tras vencer a los Mavericks por 4 – 1.

Tuvieron que pasar dos años para que los Warriors volvieran a meterse en unas Finales de la NBA. En aquella ocasión cayeron por 4 – 2 ante los Raptors y hoy quieren la revancha.

La franquicia de San Francisco a ratos parece ser muy dependiente a Curry, su máxima estrella. También se nota mucho cuando faltan otros nombres importantes como Draymond Green. Bajo este punto, se sufría mucho con las lesiones y bajas.

A pesar de esto, supieron sacar adelante el desafío y también tuvieron buenas noticias. El regreso de Klay Thompson y las buenas actuaciones de Jordan Poole en el momento indicado fueron claves.

Al hablar de anotaciones, Curry promedió 25,5 puntos en la temporada regular. Thompson obtuvo 20,4 y Poole 18,5. En tanto, para los playoffs alcanzaron 25,8; 19,8 y 18,6 respectivamente.

Respecto a las asistencias, Green dio 7 en promedio durante la fase regular, por delante de ‘SC’ con 6,3 y ‘JP’ con 4. Para la postemporada registraron 6,3; 6,2 y 4,5 respectivamente.

Los rebotes fueron dominados por Kevon Looney, quien en playoffs destacó con 7,7, seguido de Andrew Wiggins con 7 y Draymond Green con 6,9. Para la temporada regular se anotaron con 4,8; 0,7 y 7,3 cada uno.

Así, Golden State Warriors llega como campeón de la Conferencia Oeste para enfrentar a Boston Celtics en búsqueda de un nuevo anillo de campeón, su campeonato N°7 de la NBA.

