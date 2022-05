Arturo Coello: “Vamos fuerte hacia Premier Padel. Jugar aquí es distinto. Es el futuro”

El pádel vive una época de cambios en todos sus niveles. A nivel amateur, su explosión es fuerte y su crecimiento acelerado. En países como Chile, la demanda por las canchas ha crecido un 300% en tres años, por ejemplo.

En Italia es similar. Allí esta semana irrumpió el Italy Major, uno de los 4 slams del nuevo circuito Premier Padel, que jugaron casi todos los mejores del mundo. En el profesionalismo también se viven cambios. Y a grandísima escala.

La Federación Internacional de Pádel (WPT), Qatar Sports Investment (QSI, dueños del París Saint Germain) y los jugadores se alinearon en torno a este nuevo proyecto que supera en todo sentido a lo que ofrece el World Padel Tour. Hay contratos de exclusividad rotos y millonarias demandas desde esa institución. Conflictos van y vienen, lo cierto es que los jugadores están felices con la nueva propuesta que sólo hace crecer su deporte.

Uno que sonríe de oreja a oreja con este renovado aire, es el joven de 20 años, Arturo Coello. El español es el actual 15 del ránking, pero con una proyección muy potente. Coello es serio aspirante a pelear los primeros lugares en el futuro.

El nacido en Valladolid hace dupla con el histórico Fernando Belasteguín (43 años, 12° del escalafón) quien fuera 16 años seguidos el número uno del mundo. Ambos sorprendieron y alcanzaron las semifinales en el torneo disputado en el Foro Itálico, lugar lleno de mística para el deporte italiano y mundial. “Es un privilegio estar acá en el Foro Itálico, donde Rafa Nadal ganó 10 veces el Masters 1000 de Roma. No somos conscientes de lo que estamos consiguiendo en el pádel”, comenta Arturo Coello.

¿Fanático del tenis?

Del tenis y de Rafael Nadal. El mejor deportista de la historia. Lo conocí en Acapulco, conversamos dos minutos que para mí fueron un montón. No sé si el tiempo nos cruzará otra vez.

Prefieres darle una clase de pádel, o que él te enseñe tenis.

Disfrutría con una clase de tenis. Rafa tiene mucho más que aportarme a mí como tenista que yo a él como padelista. No necesitaría ni pelotear, me encantaría conocer las historias de cómo él gestiona momentos difíciles de la competición, cómo se enfoca, dónde saca fuerzas para luchar cuando tiene todo en su contra. Representa muchos valores para todos los deportistas. Valores que me entrega también Fer (Belasteguín).

Rafa nunca tiró una raqueta. ¿Cuidas tú tus palas?

Y yo aprendí de él, y de mi padre, que una vez me dijo cuando hice el amague de lanzarla: “Si alguna vez tiras la pala, se acabó el pádel”. La pala nunca tiene la culpa de lo que hago yo.

Sólo hay 14 tipos mejores que tú en tu deporte y recién tienes 20 años. ¿Cuál es el objetivo principal?

Evidentemente que todos los padelistas trabajamos para alguna vez ser número uno. Para mí ser uno es más un sueño que un objetivo. El objetivo es día a día ser mejor, aprender, y por sobre todo, disfrutar y ser feliz con lo que hago.

¿Cómo llegaste a hacer match con un padelista tan histórico como Fernando Belasteguín?

Fer fue quien me eligió. Me llamó y en ese momento le dije que sí. Es quizás la única decisión importante que no he consultado con mi familia. Jugar con él era un sueño que se cumplió el año pasado y sigo disfrutándolo como un niño pequeño. Conocí el pádel gracias a él, cuando jugaron una exhibición con Juan Martín Díaz en la plaza mayor de mi ciudad, Valladolid. Y siempre fue mi sueño jugar con él. No hay uno igual. Pelear a su lado es un privilegio.

Buena combinación la de tu juventud y su experiencia

Nos acoplamos fenomenal. Estamos en momentos de la vida totalmente diferentes, yo con 20, él 43, una familia con hijos. Pero en los torneos compartimos un tiempo juntos y luchamos por el mismo objetivo. Es un amigo.

A propósito de su fanatismo por el tenis y Nadal…el próximo Major del Premier Padel será nada menos que en Roland Garros…

Irá toda mi familia y todos mis amigos a verme jugar en el sitio favorito de Rafa. Será lo más especial. Espero no me juegue una mala pasada toda la emoción que tengo por jugar allí. No puedo esperar.

Arturo Coello y el futuro del pádel

Hay contratos rotos con el World Padel Tour. ¿Cuál es su posición respecto a la actitud que tomó ese circuito al demandar a los jugadores que han participado del Premier Padel por 25 millones de euros?

Estamos todos unidos con la Asociación de jugadores. Somos una junta muy, muy grande. Todos alineados. La idea es finalizar contrato con WPT el 2024. Ya con el pádel libre, veremos para qué camino vamos. En mi opinión, vamos fuerte hacia Premier Padel. Creo que es el futuro. Tendremos que jugar sus pruebas, obviamente, que la verdad igual las disfrutamos mucho igual, pero esto es distinto, otro nivel de torneo. Jugar este circuito es algo único y olvidable. Doha fue el mejor torneo de la historia. Llegamos a Italia y todos opinamos ahora también que Roma comparte ese título.

Hay mejores premios en el Premier, las sedes de los torneos, un mejor trato a los jugadores. Al parecer no hay dónde perderse.

Lo del dinero, sí, eso está sobre la mesa. El trato, no me gustaría entrar ahí. WPT ha hecho muchas cosas buenas por el deporte, es verdad que se vive una situación diferente que ninguna de las dos partes habíamos vivido, es una época de cambio, y bueno, hay que intentar adaptarse de la mejor forma posible. Los jugadores tenemos la mejor disposición para hacerlo.

¿Morirá el World Padel Tour?

No te sabría decir, no me corresponde a mí darte esa respuesta. Nosotros no queremos que nadie muera, que el deporte crezca, que cualquier persona que quiera aportar, se una y juntos intentemos levar el pádel a lo más arriba. Hay que ser claros: no queremos que el WPT se muera, si no que el pádel siga el mejor camino posible, no importa cómo.

¿Irás a Mendoza, lugar confirmado para uno de los torneos del Premier Padel?

Por supuesto, y tendré la oportunidad de ir a conocer a la familia de Bela, en Pehuajó. Es genial que este nuevo circuito apunte también a una perspectiva más global y que llegue a otros sectores del mundo.