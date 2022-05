La NBA continúa con el desarrollo de sus emocionantes playoffs y para la noche de este viernes la cartelera nos ofrece un nuevo cruce entre los Celtics y los Heat.

Se trata del sexto juego de las atractivas Finales de la Conferencia Este. De momento, los de Massachusetts lideran la serie por 3 – 2 y luego de imponerse en el último partido fuera de casa.

El duelo de esta noche será en el TD Garden y Boston podría dar el gran golpe para coronarse como campeón de la zona, avanzando a las Finales de la liga.

Los de Miami están obligados a ganar como visitantes si quieren seguir en carrera y estirar la serie hasta el juego siete. A pesar de que partieron bien, hoy son ellos los necesitados.

El equipo de Florida comenzó dando el primer golpe, luego se puso 2 – 1 arriba, siempre dominando o en empate, pero nunca por debajo. Eso cambio en el quinto partido, donde Boston ganó 80 – 93 y dio vuelta el global a su favor a un 3 – 2.

Así, el duelo en la cartelera NBA de este viernes resulta ser muy importante, con los Celtics y la posibilidad de cerrar todo o los Heat obligando al último partido en el FTX Arena.

Si los dirigidos por Ime Udaka ganan hoy en las Finales de Conferencia Este, serán campeones de zona y avanzarán a las Finales de liga, donde se medirían ante los Warriors.

Horario del partido:

WILL THERE BE A GAME 7???

Boston seeks a Finals berth, while Miami looks to tie the East Finals 3-3 tonight at 8:30 PM ET on ESPN. pic.twitter.com/tM2CGcccS0

— NBA (@NBA) May 27, 2022