Los playoffs de la NBA no se detienen y en la pasada jornada sabatina se disputó un nuevo e apasionante juego entre que resultó con victoria de los Heat contra los Celtics.

Se trataba del tercer juego de las Finales de la Conferencia Este, con el equipo de Boston recibiendo a los miamenses. Luego de los primeros juegos en el FTX Arena, se presentaban con un global igualado 1 – 1.

Bam Adebayo lideró a su equipo en cantidad de anotaciones con 31 puntos, además dio 6 asistencias y ganó 10 rebotes. En tanto, el máximo anotador de la noche fue Jaylen Brown, con 40 tantos, pero no fue suficiente para darle la victoria a los Celtics.

Jaylen Brown WENT OFF for 40 points in Game 3, setting a playoff career-high while also becoming the first @celtics player to score 40+ on 70% or better from the field in Playoff game. pic.twitter.com/L8uLaHfpf1

— NBA (@NBA) May 22, 2022