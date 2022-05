Playoffs NBA: los Celtics vencieron a los Heat y se ponen 3 – 2 arriba en la serie

La NBA continúan con el apasionante desarrollo de los playoffs de esta temporada 2021-22 y la pasada jornada de miércoles los Celtics se enfrentaron ante los Heat.

Se trataba del quinto juego de las Finales de la Conferencia Este. Miami volvía a ser local y recibía al rival con la serie igualada 2 – 2, abierta a cualquier desarrollo por delante.

Boston venía de ganar el partido anterior en casa y aprovechó el impulso para conseguir otra victoria en el FTX Arena, frente al público rival.

Los dirigidos por Ime Udoka demostraron un gran nivel colectivo, pero Jaylen Brown destacó y fue el máximo anotador con 25 puntos. Detrás de él apareció Jayson Tatum con 22 unidades, 12 rebotes y 9 asistencias.

Jaylen Brown poured in 19 points in the second half and capped it off with a HUGE SLAM to lead the @celtics to the Game 5 W!

☘ @FCHWPO: 25 PTS, 5 3PM ☘ pic.twitter.com/Fvmarm69as

— NBA (@NBA) May 26, 2022