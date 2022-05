Andy Murray usa a Mito Pereira como ejemplo para defender que Wimbledon se juegue aunque no entregue puntos ATP

El debate está encendido en el mundo del tenis luego que tanto la ATP como la WTA determinaran que Wimbledon no entregue puntos ante la determinación del torneo británico de no admitir jugadores de Rusia y Bielorrusia por la guerra en Rusia. Andy Murray se involucró en el tema y utilizó a un deportista chileno, Mito Pereira, entre sus argumentos.

¿Cómo pasó esto? Quien fuera campeón del tercer Grand Slam de la temporada intercambió opiniones en sus redes sociales con su colega, Mardy Fish, en torno a si el campeonato debe jugarse o no pese a que no significará avances en el escalafón de la disciplina.

En su afán de defender su punto, planteando que el prestigio que da ganar el torneo en el césped londinense es más importante que los puntos, Andy Murray aludió a lo vivido por Mito Pereira el pasado fin de semana, cuando estuvo a nada de ganar el PGA Championship, uno de los torneos más prestigiosos del golf.

“Prefiero jugar por los puntos, no estoy en duda de eso, pero no es el principio ni el final. ¿Crees que los mejores golfistas seguirían disputando The Masters si no hubieran puntos en juego? ¿Habría preferido Mito Pereira ganar el PGA Championship sin ganar puntos o terminar tercero y obtener todos los puntos para el ranking que logró?”, escribió.

Absolutely the players do. I don’t dispute that. I’d rather play for points however it’s not the be all and end all..do you think the top golfers would still play @TheMasters if there was no points? Would Mito Pereira rather have won the PGA championship and earned no points or https://t.co/jjURa5gTYt

— Andy Murray (@andy_murray) May 25, 2022