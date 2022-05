La NBA continúa con el desarrollo de los playoffs y para este lunes 23 de mayo nos ofrece un atractivo duelo en cartelera. Se tarta del cuarto juego de las Finales de la Conferencia Este.

Se trata de un emparejamiento entre los Celtics y los Heat que ha sido bastante parejo, golpe a golpe. De momento, la serie está 2 – 1 a favor de los miamenses.

Boston intentará igualar el global esta noche en casa, jugando frente a su público. Será el segundo partido que se disputa en el TD Garden, con el primero siendo triunfo de Miami.

Los dirigidos por Erik Spoelstra triunfaron el primer juego por 118 – 107 y cayeron el segundo por 102 – 127 en casa, con lo que se estira la llave a un quinto juego.

En Massachusetts ya dieron el primer golpe y en caso de ganar hoy, los Heat quedarían con la primera opción para ganar la serie. Pero si los Celtics logran imponerse esta noche, se disputarán otros dos partidos más en Miami.

De esta manera, el panorama de las Finales de Conferencia Este sigue abierto a un emocionante desarrollo. Así, el duelo en cartelera de la NBA para este lunes tiene mucho que decir.

Horario:

Bam helped the @MiamiHEAT take a 2-1 lead with 31 PTS, 10 REB, 6 AST, 4 STL in Game 3.

The @celtics look to even it up 2-2 with a W tonight.

MIA/BOS GAME 4 – 8:30pm/et, ABC pic.twitter.com/ZnSyeeLkU5

— NBA (@NBA) May 23, 2022