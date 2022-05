La NBA continúa con el desarrollo de los apasionantes playoffs y para este sábado 21 de mayo contempla un nuevo partido en su cartelera.

Se trata del tercer juego de las Finales de la Conferencia Este que disputan los Celtics y los Heat, el emparejamiento más igualado de esta ronda de postemporada.

Miami se quedó con la victoria en el primer partido, dando el primer golpe como local, pero no pudo repetir la fórmula en el segundo duelo, cayendo ante su público.

Así, los de Boston consiguieron un triunfo en el segundo juego, emparejando la serie 1 – 1 y llegando con comodidad a los siguientes compromisos en el TD Garden.

Con una llave igualada de dos equipos muy parejos, se espera un gran nivel en los próximos compromisos. No se descarta que sea necesario más allá del quinto juego para esta definición.

Si bien los Celtics vienen con la motivación de un triunfo fuera de casa y quieren celebrar nuevamente, esta vez con su gente, los Heat quieren retomar el dominio en el global.

Así, el partido de playoffs en la cartelera de la NBA para este sábado promete alta intensidad. Revisa el Horario para el juego 3 de las Finales de Conferencia Este:

Tatum, Brown and Smart combined for 75 in the @celtics Game 2 win.

All tied up 1-1, who ya got taking a 2-1 series lead?

MIA/BOS Game 3 tonight at 8:30pm/et on ABC pic.twitter.com/i3paCKqUmA

— NBA (@NBA) May 21, 2022