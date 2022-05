La NBA continúa con el desarrollo de los apasionantes playoffs y para este viernes 20 de mayo contempla un nuevo partido en su cartelera.

Se trata del segundo juego correspondiente a las Finales de la Conferencia Oeste que se disputa entre los Warriors y los Mavericks, dos equipos con diferentes cartas de presentación en este tipo de instancias.

A pesar de que ambas franquicias llegaron en posiciones igualadas en la tabla de temporada regular, claramente los de San Francisco tiene más pergaminos y cierto favoritismo.

Pero los ‘Mavs’ quieren repetir la hazaña del 2011, cuando consiguieron su único título, y van bien encaminados a pesar de haber perdido el primer juego de la serie.

Golden State demostró su calidad en el arranque, ganando cómodamente y está 1 – 0 por arriba, pero Dallas sigue confiando en su nivel de este año y en sus individualidades.

Considerando lo anterior, claramente las apuestas corren a favor de los Warriors. Los dirigidos por Steve Kerr clasificaron terceros (53-29) a la postemporada y vienen de eliminar al equipo sorpresa de los Grizzlies y a los Nuggets de Nikola Jokić.

Por su parte, los Mavericks clasificaron en el cuarto lugar de la tabla (52-30) y para llegar a estas instancias dejaron en el camino a los Jazz y a los poderosos Suns.

El camino previo no es muy diferente, con similares números en temporada regular y rivales de gran rendimiento en este 2022. Pero la realidad en las Finales de Conferencia es otra y se miden frente a frente.

A pesar de que las estadísticas no mienten y pueden pesar, no juegan en la cancha, donde la acción ya comenzó y los Warriors ya dieron el primer golpe, aunque seguramente habrá reacción de los Mavericks.

Así, el partido de playoffs en la cartelera de la NBA para este jueves promete alta intensidad. Revisa el Horario para el juego 2 de las Finales de Conferencia Oeste:

