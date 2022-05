Tras una nueva jornada de postemporada en la NBA, los Mavericks derrotaron a los Suns en el séptimo juego de la serie y avanzaron a las finales de la Conferencia Oeste.

El emparejamiento de ambas franquicias dio mucho de qué hablar durante la previa y su desarrollo. Por una parte, Phoenix venía de una sólida temporada regular, mientras que Dallas venía en alza, con una joven estrella que quiere ganarlo todo, Luka Doncic.

La llave se disputó mano a mano y se estiró hasta el último partido, donde los Soles contaban con la localía, sin embargo, los ‘Mavs’ demostraron un gran nivel de básquetbol.

La superioridad fue clara durante todo el encuentro, salvo el último cuarto, donde hubo más relajo por los visitantes. El detalle del marcador fue: 17-27; 10-30; 23-35 y 40-31. El resultado final terminó 90 – 123 a favor de Dallas.

Doncic fue fundamental para la victoria del equipo de Texas y demostró que pueden confiar en él para momentos claves. El esloveno de 23 años fue el máximo anotador de la noche con 35 puntos.

Luka WENT OFF in Game 7 dropping 27 points in the first half on his way to 35 points and the @dallasmavs win to advance to the Western Conference Finals! #MFFL@luka7doncic: 35 PTS, 10 REB, 2 STL, 6 3PM pic.twitter.com/nf9j8T9J85

— NBA (@NBA) May 16, 2022