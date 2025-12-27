;

FOTOS. “Fue una Navidad extrema”: Kathy Orellana pasó un complejo 25 de diciembre junto a su hijo en un hospital

La ex Rojo contó en su cuenta de Instagram cómo pasó la festividad.

Sebastián Escares

Una compleja Navidad 2025 fue la que le tocó vivir a Kathy Orellana junto a su hijo Facundo.

Así lo dio a conocer a través de sus redes sociales la ex Rojo, donde reveló que terminó junto su retoño en un centro asistencial luego de que el menor sufriera un accidente.

De acuerdo con lo publicado, Orellana dejó entrever que su hijo sufrió un accidente por lo que le pusieron un cuello ortopédico.

En su publicación, la ex Rojo escribió que fue una “¡Navidad extrema! Gracias, gracias. Al final estás siempre respaldando, amado papá. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece".

El niño fue atendido por trabajadores de pediatría del Hospital de Rancagua, lugar en el que la artista acompañó a Facundo durante toda la festividad.

Sumado a lo anterior, Kathy Orellana subió un segundo registro en el que agradeció al equipo médico que atendió a su hijo. “¿Adivinen? Navidad yo me vine a pasarla con mi hijo porque tuvo un accidente. Miren a estas guapetonas… En pediatría estoy, miren qué hermosuras, un amor de personas", expresó.

Tras su paso por el Hospital de Rancagua, Orellana comunicó que ya se encontraba con el menor en su casa ya que no requería de una hospitalización.

