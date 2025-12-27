;

FOTO. Impacto en el fútbol mundial: jugador fallece en plena cancha luego de tragarse una moneda

Igiraneza Aimé Gueric, jugador del clubLes Guêpiers du Lac, se desvaneció durante el encuentro ante el LLB Amasipiri Never Give Up del fútbol burundí.

Gonzalo Miranda

Igiraneza Aimé Gueric, jugador del club Les Guêpiers du Lac

Conmoción total se vive por estos días en el fútbol africano luego de la inesperada muerte de Igiraneza Aimé Gueric, jugador del club Les Guêpiers du Lac, en extrañas circunstancias.

El hecho ocurrió durante la semana, luego de que su equipo enfrentara al LLB Amasipiri Never Give por la liga de Burundí, instancia donde el jugador se desvaneció en cancha, perdiendo la vida mientras era trasladado a un centro asistencial cercano al estadio.

“En estos momentos de profundo dolor, la Federación Burundesa de Fútbol envía sus más sinceras condolencias a la familia de Igiraneza Aimé Gueric, al club Les Guêpiers du Lac y a toda la comunidad del fútbol burundés. Que su alma descanse en paz”, escribieron en las redes sociales de la Federación Burundesa de Fútbol.

Si bien no existe un reporte oficial por la muerte del jugador, medios internacionales apuntan a un supuesto ritual que habría hecho Aimé Gueric, conocido como “gris-gris”, el cual estaría asociado con amuletos o gestos de protección espiritual previo a los encuentros de fútbol. En ello, el deportista habría ingerido accidentalmente la moneda.

