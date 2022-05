Ya es mitad de semana y la NBA continúa con el desarrollo de los playoffs que para este miércoles llega con una nueva cartelera de atractivos duelos. Tras la jornada de martes se registraron interesantes resultados para revisar.

En el FTX Arena los Heat se quedaron con la victoria ante los 76ers. Así, la serie está 3 – 2 a favor de los miamenses quienes podrían cerrarla con una victoria en el próximo juego.

Si bien los miamenses tienen la primera opción en los números, los de Filadelfia jugarán como locales y harán todo para emparejar la llave obligando al séptimo y último partido.

Más tarde, los Suns recibieron a los Mavericks en otro emparejamiento que ha tenido partidos para ambos. Esta vez fueron los Soles quienes triunfaron pasan adelante en el global por 3 – 2.

La franquicia de Dallas espera igualar la serie en el sexto juego, el cual disputarán en casa, para seguir con vida hasta el último enfrentamiento.

Resultados:

Jimmy Buckets and Max Strus led the way for the @MiamiHEAT , combining for 42 points to power Miami to a 3-2 series lead! #HEATCulture @JimmyButler : 23 PTS, 9 REB, 6 AST Max Strus: 19 PTS, 10 REB, 4 3PM

Para este miércoles 11 de mayo hay una nueva cartelera con dos atractivos duelos de playoffs en la NBA correspondientes a las semifinales de conferencia.

Los primeros en saltar a la cancha serán los Celtics y los Bucks. En una de las llaves más atractivas, la serie está igualada 2 – 2 y se espera un alto nivel para este quinto juego.

Cada franquicia ha ganado dos partidos, uno como local y otro como visitante. Esta vez los de Boston serán dueños de casa y esperan ponerse en ventaja en el TD Garden.

El otro enfrentamiento agendado para hoy es el de los Grizzlies y los Warriors. Si bien es un emparejamiento que ha tenido marcadores muy ajustados, al final los Golden State terminan ganando y van arriba 1 – 3.

Para esta noche se disputará el quinto duelo en el FedExForum con los ‘Osos’ siendo dueños de casa y teniendo la necesidad de ganar. Los de San Francisco podrían avanzar de fase si se quedan con el triunfo y celebran fuera de casa.

Horarios:

The #NBAPlayoffs presented by Google Pixel continue tonight on TNT!

▪️ The Bucks and Celtics each seek a 3-2 lead as the series shifts back to Boston

▪️ The Warriors look to advance while the Grizzlies look to keep their season alive pic.twitter.com/vd3I5i1TiC

— NBA (@NBA) May 11, 2022