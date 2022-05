Cartelera NBA: revisa los duelos de playoffs para este martes 10 de mayo

La NBA no se detiene en este emocionante desarrollo de los playoffs y para este martes llega con una nueva cartelera de duelos. Tras la jornada de lunes hay algunos resultados por revisar que brindan más competitividad.

El primero de los partidos fue entre los Bucks y los Celtics. Los de Milwaukee no pudieron asegurar una victoria en casa y ahora están igualados 2 – 2 en la serie. Con este resultado, los de Boston llegarán con grandes opciones a los próximos enfrentamientos en el TD Garden.

Giannis Antetokounmpo fue el máximo anotador de la noche (34pts), sin embargo no fue suficiente para llevar a su equipo a la victoria. En tanto, Jason Tatum y Al Horford anotaron 30 puntos cada uno, siendo claves para la victoria celta.

Más tarde, los Warriors recibieron a los Grizzlies y consiguieron un importante triunfo. Ahora, la llave está 3 – 1 a favor de Golden State y con posibilidad de celebrar el paso a la siguiente ronda lejos de casa.

Stephen Curry lideró a los del Estado Dorado con 32 puntos, 8 asistencias y ganando 5 rebotes. En tanto, los ‘Osos’ no contaron con Ja Morant por lesión en su hombro.

Resultados:

Steph Curry poured in 18 CLUTCH points to lead the @warriors to the comeback win in Game 4 after not having led the entire game! #DubNation@StephenCurry30: 32 PTS, 5 REB, 8 AST, 4 3PM

The Warriors lead the series 3-1

Game 5: Wed. 9:30pm/et on TNT pic.twitter.com/BubBHpz37l

— NBA (@NBA) May 10, 2022