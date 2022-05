Cartelera NBA: revisa los duelos de playoffs para este lunes 9 de mayo

Comienza una nueva semana y la NBA llega con más duelos en su cartelera que mantendrán en alto la emoción de los playoffs. Tras la jornada dominical hay algunos resultados a tener en cuenta en esta ronda de semifinales.

En el primer enfrentamiento los Mavericks recibieron a los Suns y se quedaron con la victoria en casa. Ahora, la serie está igualada 2 – 2, siendo más pareja de lo que se esperaba.

Devin Booker fue el máximo anotador con 35 puntos, sin embargo no fue suficiente para darle la victoria a los Soles. En tanto, en el equipo de Dallas Luka Doncic fue el mayor convertidor con 26 unidades.

Más tarde en Filadelfia, los 76ers se impusieron ante los Heat en calidad de local. Con este resultado el global llega a 2 – 2 y la llave se alargará por más partidos.

James Harden contribuyó con 31 puntos para la victoria y fue clave para la victoria de los ‘Sixers’. Además Joel Embiid aportó con 34 unidades, 2 asistencias y ganó 11 rebotes.

Resultados:

James Harden was a floor general in Game 4, operating as a facilitator for the first 3 quarters and taking over with his scoring late! @JHarden13: 31 PTS, 7 REB, 9 AST, 6 3PM

🔔 Game 5: Tue. 7:30pm/et on TNT 🔔 pic.twitter.com/mB3kiFThs6

— NBA (@NBA) May 9, 2022