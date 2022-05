La NBA continúa con la acción de sus emocionantes playoffs de esta edición 2021-22 y para este sábado contempla nuevos duelos en cartelera. Tras la jornada de viernes se registraron algunos resultados interesantes para la conformación del cuadro de segunda ronda.

El primero de los partidos fue en el Wells Fargo Center, con los 76ers recibiendo a los Heat en un tercer juego no exento de polémicas. Los de Filadelfia se quedaron con la vitoria y pusieron la serie 1 – 2 estando aún por debajo.

Jimmy Butler destacó con 33 puntos, sin embargo no fue suficiente para darle la victoria a su equipo. Con este panorama, el enfrentamiento se alarga un partido más.

Más tarde en Texas, los Mavericks recibieron a los Suns. El equipo de Dallas triunfó en casa y el global de esta llave quedó 1 – 2 con el descuento de los ‘Mavs’.

Jalen Brunson anotó 28 tantos, mientras que Luka Doncic aportó con 26 unidades. Así, los dirigidos por Jason Kidd tienen la primera opción para igualar la semifinal en los próximos encuentros.

Resultados:

Tyrese Maxey scored ALL 21 of his points in the second half to power the @sixers to the lead and the Game 3 win!@TyreseMaxey: 21 PTS, 6 AST, 2 STL, 5 3PM 🏀

HEAT/SIXERS Game 4: Sun. 8pm/et on TNT pic.twitter.com/zRqGmTR5tU

— NBA (@NBA) May 7, 2022