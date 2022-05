Luego de una pausa durante la jornada de este jueves, para este viernes la NBA sigue con el desarrollo de los apasionantes playoffs que tiene nuevos duelos en cartelera para comenzar el fin de semana.

Ya se disputaron dos juegos de las semifinales de conferencia y el panorama está cada vez más atractivo en búsqueda de un nuevo campeón de la temporada 2021-22.

Para algunos hay claros favoritos como candidatos al título, pero también se habla de sorpresas, tanto por llegar a esta ronda así como por quedar fuera de este cuadro.

Para este viernes 6 de mayo la NBA contempla en su cartelera de playoffs dos duelos para retomar la emoción de postemporada cada vez más cerca de las finales.

Los 76ers recibirán a los Het en un partido que puede marcar un importante global. Por el momento, los de Filadelfia están 0 – 2 por debajo y necesitan un triunfo para evitar un partido decisivo de eliminación al cuarto juego.

Más tarde, los Mavericks se medirán ante los Suns en Dallas. La serie está 0 – 2 a favor de los de Soles y responde a lo que se suponía en la previa del emparejamiento.

Horarios:

Puedes revisar el fixture que hay preparado para los próximos partidos de semifinales o el calendario en detalle de cada equipo, así como todo tipo de estadísticas en el sitio web oficial de la National Basketball Association.

#NBAPlayoffs presented by Google Pixel continue TONIGHT on ESPN!

◾ The 76ers and Mavs look to protect their home floor as the series' shift, while the Heat & Suns seek 3-0 leads. pic.twitter.com/O91Ql5EWWa

— NBA (@NBA) May 6, 2022