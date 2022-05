Playoffs NBA: revisa los resultados de la pasada jornada de miércoles

Los playoffs de la NBA tendrán una pausa para este día pero dejó interesantes resultados la pasada jornada de miércoles, incrementando la emoción de la segunda ronda.

El primero de los partidos fue entre los Heat y los 76ers. Los de Miami jugaron como locales y sacaron adelante el segundo juego poniéndose 2 – 0 en la serie.

Con la llave avanzando, los de Filadelfia ahora deberán enfrentar los próximos duelos en casa e irán por una victoria para poder descontar en el global.

Tyrese Maxey fue el máximo anotador del duelo con 34 puntos, sin embargo no fue suficiente para volcar el resultado a favor de los ‘Sixers’. Entre los miamenses, Bam Adebayo destacó con 23 tantos, mientras que Jimmy Butler aportó con 22.

Más tarde, los Suns recibieron a los Mavericks en el Footprint Center. La franquicia de Phoenix llegaba arriba en la serie y nuevamente demostró superioridad poniéndose 2 – 0 arriba.

A pesar de tener las apuestas y el global en contra, los de Dallas quieren aprovechar los siguientes partidos como locales para emparejar la llave.

Luka Doncic fue el máximo anotador de la noche con 35 puntos pero, al igual que en el juego anterior, no fue suficiente para ganar el encuentro. Por parte de los Soles, Devin Booker destacó con 30 unidades, seguido por Chris Paul de 28 tantos.

