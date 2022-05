La NBA no se detiene y sigue con el desarrollo de los playoffs 2021-22 que para este miércoles llegan con una nueva cartelera de duelos. Tras la jornada de martes se dieron interesantes resultados que brindan más emoción.

En el TD Garden los Celtics tuvieron la revancha ante los Bucks y celebraron la victoria ante su público. Con esta victoria, los de Boston igualan la serie 1 – 1 y ahora deberán enfrentar los próximos dos partidos como visitante.

Los locales dominaron ampliamente y solo quedaron por debajo en el tercer cuarto. Jaylen Brown destacó con 30 puntos y lideró al equipo hacia la victoria. Detrás de él apareció Jason Tatum con 29 tantos.

En el FedExForum los Grizzlies también empataron la llave ante los Warriors luego de haber caído en el primer juego. Con un 1 – 1 en el global, Golden State será local los próximos dos partidos.

Con el desarrollo del encuentro bastante igualado, definiéndose en el último cuarto, Ja Morant fue clave para los ‘Osos’ y se alzó como el máximo anotador de la noche con 47 puntos.

Resultados:

