Playoffs: Ja Morant anotó 45 puntos contra los Warriors y se pone a la altura de dos grandes de la NBA

La NBA continúa con el desarrollo de los playoffs y Ja Morant demostró que está a la altura de la situación teniendo una gran actuación que lo lleva a codearse con grandes figuras.

En la pasada fecha los Grizzlies se enfrentaron a los Warriors en el segundo juego de semifinales de la Conferencia Oeste. Los ‘Osos’ se quedaron con la victoria como locales e igualaron la serie 1 – 1.

Al igual que en primer partido las cosas se definieron en el último cuarto y con un marcador de poca diferencia. En definitiva, los de Memphis se impusieron por 106 – 101.

Morant volvió a demostrar su capacidad anotadora siendo la principal arma de ataque de los suyos. En el primer duelo aportó con 34 unidades y anoche anotó 47 puntos.

Cuando quedaban poco más de seis minutos del último cuarto, el base desató su ofensiva y fue decisivo para la victoria. En tres minutos sumó 14 puntos para desatar la locura del FeDexForum y cerrar una gran noche.

As if 47 points wasn't INCREDIBLE enough, @JaMorant scored the final 15 points to lead the @memgrizz to the Game 2 win and even the series at 1-1! #GrindCity pic.twitter.com/4sUG8KZSaL

