La NBA continúa con el desarrollo de los playoffs en esta temporada 2021-22 y para este martes hay nuevos duelos en cartelera. Tras la jornada de lunes, se registraron nuevos resultados.

El primer enfrentamiento de ayer fue entre los Heat y los 76ers. Los miamenses se quedaron con la victoria en casa y ponen la serie 1 – 0 a su favor dando el primer paso.

Los dirigidos por Erik Spoelstra demostraron un juego colectivo que les permitió dominar gran parte del juego. Tobias Harris fue el máximo anotador del encuentro con 27 puntos, sin embargo no fue suficiente para darle el triunfo a los ‘Sixers’.

El segundo cruce fue entre los Suns y los Mavericks en el Footprint Center. Los de Phoenix fueron superiores y lograron ganar el primero de los partidos poniéndose 1 – 0 arriba en una de las semifinales del oeste.

Luka Doncic fue el mayor anotador de la noche con 45 puntos, pero no bastó para que los de Dallas terminaran con el marcador a su favor.

Resultados:

This @Suns trio did their thing in Game 1!

Para este martes 3 de mayo la NBA llega con dos duelos en su cartelera que mantendrán en alto la emoción de los playoffs 2021-22. Se trata del segundo juego de los cuadros de semifinales.

Los primeros en saltar a la cancha serán los Celtics y los Bucks. El equipo de Milwaukee dio el primer golpe como visitante y está arriba en la serie por 0 – 1.

Pero esta vez los de Boston quieren demostrar que no son un rival fácil a vencer y esperan mejorar sus falencias para igualar la llave en casa antes de ir a los juegos como visitante.

En el FedExForum los Grizzlies recibirán a los Warriors. La franquicia del Estado Dorado triunfó en el primero de los partidos en calidad de visitante y están 0 – 1 por delante.

Tras un primer enfrentamiento bastante parejo que se definió en el último segundo, esta vez los de Memphis irán por la revancha para emparejar la serie y no ceder ventaja.

Horaritos:

2 road teams came up victorious in Game 1s.

Will the Bucks and Warriors go up 2-0, or will the Celtics and Grizzlies even things up at home during tonight's TNT doubleheader? pic.twitter.com/UMFdUL7RPJ

— NBA (@NBA) May 3, 2022