En un nuevo programa de Mujeres al Deporte, Macarena Miranda conversó con la conductora de Corre por tu vida de ADN, Karin Yanine, y anticiparon el Maratón de Santiago 2022, que se realizará el próximo domingo 8 de mayo.

En la previa del evento, la comunicadora aseguró que ha participado en todas las versiones realizadas. “Ha sido una bonita experiencia. He podido correr con muchos amigos y he incentivado a las personas para que corran conmigo. Hubo una oportunidad en la que pude estar con mis tres hijas”, comentó.

En cuanto a qué carrera correrá este domingo, Yanine explicó que se decidió por los 21k, categoría que cuenta con la mayor cantidad de inscritos en esta edición. “Hace muchos años que no corro los 42k, a mí me gustan los 21k. Es una distancia maravillosa porque no es ni mucho ni poco”, apuntó.

La directora del evento, Francisca Aguirre, expuso, también en conversación con Mujeres al Deporte,que “al principio de la prueba (21k) eran 1.700 inscritos y este año serán solo 14.000 solo porque cerramos los cupos”.

Además, Karin Yanine destacó que la carrera de los 10k tenga mayor cantidad de mujeres que hombres por primera vez en la realización de la competencia. “Este año hay más presencia femenina que nunca y es muy bueno que muchas mujeres se estén integrando a la actividad”, remarcó.

El Maratón de Santiago se realizará el próximo 8 de mayo y las categorías 10k, 21k y 42k largarán a las 7:00 horas de la jornada.