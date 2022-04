En una nueva jornada de la NBA, los Grizzlies derrotaron a los Timberwolves en el sexto partido y lograron avanzar a la segunda ronda de los playoffs.

La franquicia de Memphis llegaba con la primera opción para quedarse con la llave, con la serie 3 – 2 a favor. Supieron aprovechar la oportunidad y festejaron ante el público rival.

Para el partido final, los dirigidos por Taylor Jenkins destacaron por un juego colectivo por sobre las individualidades. Desmond Bane y Dillon Brooks anotaron 23 puntos cada uno.

Con un desarrollo bastante parejo, incluso estando por debajo los tres primeros cuartos, el último parcial fue clave para la victoria del equipo de Tennessee.

El marcador final resultó 106 – 114 a favor de los Grizzlies, que silenciaron un Target Center que apuntaba sus esperanzas en el séptimo juego.

Bane: 23 points, 5 threes

Brooks: 23 points, 5 threes

The @memgrizz sweet-shooting wings power them into the West Semis!pic.twitter.com/5DAp9ytNcB

— NBA (@NBA) April 30, 2022