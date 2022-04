En una nueva jornada de NBA del pasado jueves, los Mavericks derrotaron a los Jazz en el sexto juego de la serie y avanzaron a la siguiente ronda de playoffs.

La postemporada de la liga continúa con su emocionante desarrollo y el cuadro de la siguiente fase va tomando forma poco a poco. La franquicia de Dallas se sumó a los partidos de semifinales.

Tal como fue el desarrollo de la serie fue el último cruce. Los ‘Mavs’ se quedaron con una agónica victoria de dos puntos. El tercer cuarto fue decisivo para el triunfo, ya que fue el único en el que se impusieron.

Utah se fue al descanso de medio tiempo arriba por 53 – 41, pero devuelta de los vestuarios los dirigidos por Jason Kidd salieron con todo. Ese cuarto lo ganaron 19 – 36 y ponían el tablero en un momentáneo 72 – 77 a favor.

El último parcial terminó 24 – 21, pero a pesar de verse superados, los de Dallas se quedaron con la victoria en un 96 – 98 del marcador final.

24 apiece for Luka Doncic & Jalen Brunson send the @dallasmavs to the West Semis!#NBAPlayoffs presented by Google Pixel pic.twitter.com/zepnarOvXc

— NBA (@NBA) April 29, 2022