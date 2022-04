El cuadro de la segunda ronda de playoffs en la NBA ya va tomando forma en la pasada jornada de jueves los 76ers aseguraron un lugar tras vencer a los Raptors.

La llave entre estos equipos tuvo que alargarse hasta el sexto juego, donde el combinado de Filadelfia demostró superioridad para quedarse con la victoria.

Toronto evitó una barrida el pasado sábado y obligaron a un quinto juego donde también se quedaron con la victoria, esa vez incluso fuera de casa.

Pero en el sexto y último cruce los ‘Sixers’ demostraron categoría al vencer por un contundente 97 – 132 jugando como visitante. Joel Embiid lideró con 33 puntos, una asistencia y ganando 10 rebotes.

Joel Embiid powers the @sixers to the East Semis!

33 points

10 boards

3 blocks#NBAPlayoffs presented by Google Pixel pic.twitter.com/6QkWkp6Qiy

— NBA (@NBA) April 29, 2022